“الأعلى للدولة” يعقد غدا جلسة لبحث المستجدات، و”المحجوب” تنفي صحة إعادة صياغة قوانين الانتخابات

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب إن المجلس سيعقد جلسة رسمية غدا الثلاثاء لمناقشة آخر المستجدات السياسية، بناء على دعوة من رئاسة المجلس، وفق قولها.

وذكرت المحجوب في تصريح للأحرار أن رئاسة المجلس وأعضاء لجنة 6+6 بالمجلس يؤكدان أن الأخيرة ستعمل على وضع قوانين انتخابية رئاسية وبرلمانية شاملة، وفق ما أفادت به.

وأوضحت المحجوب أن مسألة “وضع القوانين بالتوافق لم يحدث بعد”، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أحال بالفعل قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئاسة الدولة إلى المفوضية العليا للانتخابات، طبق قولها.

