بسبب أحداث السودان.. ليبيا تكثف دورياتها الأمنية بمنفذ العوينات البري

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الاثنين، عن تكثيف الدوريات الأمنية بمنفذ العوينات البري، بسبب الأحداث التي تشهدها السودان.

وقال الجهاز في بيان، إنه ونظراً للأحداث الجارية في دولة السودان الشقيق ولما للأحداث من تطورات قد تؤثر سلبا على الحدود ويستغله المجرمين والمهربين فقد أصدر رئيس الجهاز عقيد محمد الخوجة تعليماته بشأن تكتيف عمل الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان ودعم التمركز الأمني بمنفذ العوينات البرى بما يساهم في حفظ الأمن على الحدود الليبية السودانية.

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية حذر من تضاعف عمليات النزوح من السودان باتجاه الحدود الليبية، مع دخول المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث، رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

من جهة أخرى، ذكر مسؤول في الأمم المتحدة أن نحو 73 ألف شخص فروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة، مثل ليبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

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