قافلة طبية تونسية تؤمن 400 عيادة مجانية بمستشفى غدامس

نظمت جمعية النهوض بالصحراء بمعتمدية غمراسن من ولاية تطاوين التونسية، قافلة طبية متعددة الاختصاصات إلى مستشفى غدامس .

وقد أمن الاطار الطبي التونسي المتطوع 400 عيادة طبية مجانية لعدد من المواطنين الليبيين في إختصاصات العيون و الحنجرة و الانف و الاذنين و المسالك البولية و القلب و الشرايين و الصحة الانجابية.

وقد أكد رئيس الجمعية التونسية محمد شلغوم،في تصريح اعلامي، أن القافلة تأتي في اطار العمل الانساني و الاجتماعي للجمعية والذي شمل خلال المدة الفارطة عدد من المناطق التونسية ليتجاوز اليوم الحدود نحو ليبيا الشقيقة و ليؤكد متانة علاقة الاخوة بين المواطنين بالبلدين .

من جهته ، ثمن رئيس مركز البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بمستشفى غدامس أسامة محمد رشيد هذه المبادرة التونسية والتي تهدف لمساعدة الليبيين لتجاوز النقص الذي تعانيه منطقة غدامس على المستوى الطبي وخاصة في طب الاختصاص.