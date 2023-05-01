مكافحة الهجرة يُكثف الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان   

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد محمد الخوجة، تعليمات بشأن تكثيف عمل الدوريات الأمنية على الحدود الليبية مع السودان، وكذلك دعم التمركز الأمني بمنفذ العوينات البري جنوب شرق ليبيا بما يساهم في حفظ الأمن على الحدود الليبية – السودانية.

وقال فرع الجهاز بطرابلس، أن ذلك يأتي نظرًا للأحداث الجارية في السودان الشقيق ولما للأحداث من تطورات قد تؤثر سلبًا على الحدود ويستغله المجرمون والمهربون.

وكان قد حذر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية أمس الأحد من تضاعف عمليات النزوح من السودان باتجاه الحدود الليبية، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث، رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

ونقلت وكالة سبتونيك عن رئيس الجهاز اللواء رافع البرغثي، قوله: “إن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع”.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، إن نحو 73 ألف شخص فروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة، مثل ليبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وحذّر مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، من أن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة القتال بين الفصائل العسكرية.