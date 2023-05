منظمة “رصد الجرائم” تسجل وقوع قتيلين في اشتباكات الزاوية، وانتشال 75 جثة مهاجر غير نظامي

سجلت منظمة رصد الجرائم خلال شهر أبريل 75 عملية انتشال لجثث تعود لمهاجرين غير نظامي من على شواطئ صبراتة والقره بوللي، إلى جانب إنقاذ 90 آخرين كانوا على متن قوارب في عرض البحر المتوسط.

وقالت المنظمة في تقرير لها عن شهر أبريل إنها رصدت مقتل مدنيين اثنين جراء الاشتباكت المسلحة في الزاوية واعتقال عدد من النشطاء شرق البلاد ووسطها على يد “أجهزة تابعة للدولة”، وفق قولها.

وحملت المنظمة في تقريرها حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية استمرار ما وصفته بـ”الانفلات الأمني والجريمة المنظمة” مطالبة إياها باتخاذ إجراءات فعّالة لحماية أرواح المدنيين.

كما طالبت المنظمة السلطات القضائية في ليبيا بفتح تحقيق عاجل وشفاف في حادثة سقوط الضحايا المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرةً الاعتقالات التي طالت نشطاء في سرت وبنغازي انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وطالبت المنظمة السلطات في ليبيا بالإفراج الفوري عن “النشطاء المعتلقين” وغير المشروط وضمان سلامتهم وحقوقهم، واحترام حرية التعبير والحريات السياسية.

وجددت المنظمة مطالبتها المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم تجاه إنقاذ المهاجرين وحثهم على التعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية لوقف هذه الظاهرة بإعداد آليات فعالة للبحث عن المفقودين والتعرف على الجثث مجهولة الهوية.

المصدر: منظمة رصد الجرائم في ليبيا

