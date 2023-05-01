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ليبيا.. جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يضبط 312 مهاجراً بطريق المطار

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قال مساعد الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بريدعة، إنه تم ضبط 312 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في وكر بطريق المطار والمعروف بـ “النقلية”.

وأضاف بريدعة، في تصريحات صحفية أن المهاجرين كانوا يقومون في هذا المكان بأعمال منافية للقانون منها تجارة المخدرات والدعارة.

ونفى مساعد الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجود تجارة للأعضاء البشرية في هذا الوكر وفق ما يتداول.

وذكر أنه تم مداهمة الوكر بناءً على تعليمات من النائب العام وبالتعاون مع الكتيبة 111 مجحفل ودعم المديريات،

وأشار إلى أنه تم إحالة المهاجرين إلى مراكز الإيواء الخاصة بالجهاز واتخاذ باقي الإجراءات ليتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأكد أنه سيتم ضبط ومداهمة جميع الأوكار والأماكن المشبوهة بعد انتهاء التحري والتقصي من أي معلومات ترد للجهاز.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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