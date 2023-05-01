تأجيل اعتصام المراقبين الجويين مؤقتا لحين تنفيذ الوعود

الوطن / رصد

أكد رئيس النقابة العامة للمراقبين الجويين طرابلس “نوري أبو قاسم” تأجيل الاعتصام الذي كان مزمع إقامته اليوم الاثنين إلى تاريخ 12 مايو الجاري عقب اجتماع النقابة مع وزير المواصلات.

وقال أبو قاسم في تصريحات صحفية إن وزير المواصلات بالحكومة المنتهية تعهدت بالنظر في طلبات المراقبين وذلك خلال الاجتماع الذي عقد.

وأضاف أنه في حالة عدم الاستجابة لطلبات النقابة فإنه سيتم إيقاف تقديم الخدمات الجوية في التاريخ المذكور، مشيرا إلى أن الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن.

وكانت النقابة العامة للمراقبين الجويين قد طالبت بتنفيذ جدول المرتبات الموحد، وصرف المستحقات المالية المتأخرة.