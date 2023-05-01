عميد الكفرة يشكل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان

أعلن عميد بلدية الكفرة “عبدالرحمن عقوب”، اليوم الاثنين عن تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان وإتخاذ الاجراءات حيال أي مستجدات طارئة.

وحسب قرار عميد البلدية الذي تم نشره عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، فأن من مهام الغرفة وضع الاستراتيجيات لمواجهة الطوارئ ومتابعة حالات النزوح لتقديم المساعدات والخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية والاشراف على استقبال البلاغات وتوجيهها إلى الجهات المختصة.

ومن المقرر أن غرفة الطوارئ التي يرأسها عضو المجلس البلدي مسعود عبدالله وعضوية مؤسسات أمنية وخدمية وأهلية، ستعقد أول اجتماعاتها يوم غد الثلاثاء.