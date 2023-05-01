مكافحة الهجرة يبدأ ترحيل مهاجرين غير قانونيين لتشاد

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الأثنين بإتمام إجراءات ترحيل عدد من المهاجرين التشاديين الذين تم ضبطهم بطريق المطار النقلية” جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد الجهاز أن مكتب الترحيل، وبناء على تعليمات رئيس الجهاز عقيد محمد الخوجة بشأن ترحيل من ضبطهم بمنطقة طريق المطار ( النقلية ) قام بالتنسيق مع سفارة دولة تشاد لإصدار وثائق سفر لغرض ترحيلهم وإحالة من لديهم قيودات أمنية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأعلن الجهاز عن شروعه في استقبال البلاغات أو الشكاوي بشأن وجود أوكار للمهاجرين غير الشرعيين يشتبه في إستخدامها للأعمال والنشاطات الإجرامية أو أوكار لتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في جميع المدن والمناطق، وذلك بعد التأكد من انخراط أعداد كبيرة من الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين في أعمال اجرامية، وفي شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وهي أعمال وممارسات تمس بالأمن وتخل به، وتُشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.