لجنة 6+6 تبدأ اجتماعاتها في طرابلس لإعداد قوانين الانتخابات

قال عضو اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، إن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها غداً الثلاثاء، أو الأربعاء على أقصى تقدير في العاصمة طرابلس.

وأوضح السريري، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الاجتماع الأول سنناقش فيه أولويات عمل اللجنة المشتركة من حيث ترتيب العمل وآلياته، وتحديد الأزمنة وأماكن الاجتماعات المقبلة.

وأضاف: “اختصارا للوقت سنعمل على عرض التجارب السابقة لتفادي الأخطاء، حتى نصل إلى تحقيق الانتخابات النيابية والرئاسية”.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي ، عقيلة صالح، دعا اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” إلى العمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت.

وتضم اللجنة المشتركة “6+6” أعضاء من مجلسي النواب والدولة وهي مكلفة بالعمل على إعداد قوانين الانتخابات والاستفتاء، بحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

وعقدت لجنة “6+6” اجتماعها التحضيري الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس في الخامس من أبريل الجاري، استجابة لطلب من مجلس الدولة للجنة أواخر مارس الماضي.

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