أوحيدة: لا نتوقع قدوم لاجئين سودانيين إلى ليبيا

حذر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة من الخطر المحدق بليبيا التي ستتحول إلى ملاذ للعناصر المسلحة الفارة من الاشتباكات في السودان التي ستنقسم إلى مجموعات نهب وتهريب للبشر والوقود والجريمة المنظمة.

وقال أوحيدة في تصريح صحفي: “لا يتوقع قدوم لاجئين سودانيين إلى ليبيا بفعل بعد المسافة الفاصلة بين مركز الصراع في العاصمة الخرطوم ودارفور التي تعد المدينة السودانية الأقرب لمدينة الكفرة الليبية، حيث تقدر المسافة بينهما بأكثر من 1500 كلم”.

وأضاف أن “المسافة الحدودية بين البلدين هي عبارة عن صحراء قاحلة لا حياة فيها، مما سيعرض حياة اللاجئين السودانيين لخطر الموت من التعب أو العطش أو الضياع”.

ولفت إلى أنه “سبق وحصلت نزاعات قبلية دموية في السودان ولم يتجه السودانيون نحو ليبيا”، مرجحاً أن تكون موجات النزوح “تجاه مصر أكثر لأنها دولة مستقرة”.