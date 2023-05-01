الداخلية توضح حقيقة فيديو مثير للجدل حول مركز شرطة غريان

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي فيه شخص بخلو مركز شرطة غريان من أعضاء الشرطة.

وبناء على تعليمات السيد وزير الداخلية المكلف ووكيل وزارة الداخلية لشئون المديريات الموجهة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة حول واقعة انتشار المقطع المتدوال.

عليه فقد صدرت التعليمات عن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفرع الادارة بالجبل الغربي للانتقال الى مركز شرطة غريان للوقوف على مجريات الأحداث والتحقيق في الواقعة.

والاستماع للإجراءات التى تولاها مساعد مدير الأمن بمديرية أمن غريان وجمع المعلومات عن الشخص الذي قام بالتصوير وإرسال مقطع الفيديو إلى عدة صفحات لنشره.

حيث اتضح بأنه شرطي تابع لذات المركز محاولاً بذلك تشويه هيئة الشرطة بخلاف الواقع وقد تم ضبطه و إحالته إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.