رئيس “مكافحة الهجرة غير الشرعية” يُعلن تكتيف الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان

أصدر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد “محمد الخوجة”، تعليمات بشأن تكثيف عمل الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان، وكذلك دعم التمركز الأمني بمنفذ العوينات البري جنوب شرق ليبيا بما يساهم في حفظ الأمن على الحدود الليبية – السودانية.

وجاء القرار نظرًا للأحداث الجارية في السودان الشقيق والتي قد تؤثر سلبًا على الحدود ويستغله المجرمون والمهربون، وفق ما أعلنه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، حذر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية من تضاعف عمليات النزوح من السودان باتجاه الحدود الليبية، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث، رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.