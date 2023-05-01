الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع التحول الديمقراطي في ليبيا

قرر الاتحاد الأوروبي في إطار سياساته في دول الجنوب، دعم الطلبات التي تقدّمها المؤسسات العامة الليبية وتتماشى مع التحول الديمقراطي المستمر في ليبيا، ضمن بونامج “مساندة لليبيا”

ويشمل الدعم الممارسات وبناء القدرات ودعم تطوير السياسات وتنفيذها وقد تشمل الأنشطة الإضافية دعم الحوارات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا بالإضافة إلى التحليلات والمسوحات في عدد من المجالات المتعلقة بالحكم.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مراقبة وتقييم وتقييم أداء وتأثير الأنشطة الثنائية والمواضيعية التي يمولها الاتحاد والمنفذة في ليبيا.

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