ضبط شخص مطلوب في واقعة قـتـل سنة 2017 في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، عن ضبط شخص مطلوب على قضية قتل سنة 2017 .

وبالإشارة إلى تعليمات النيابة العامة بإلقاء القبض على المطلوب/ ا د ي ح / وكذالك إلى البرقية الواردة من مركز شرطة سبها المدينة بشأنه كونه متهم في قضية قتل المواطن ح ع ع مواليد 2008م وتاريخ واقعة القتل 2142017 وأداة الجريمة طعن بسكين في الصدر بمنطقة المهدية عمارات حي الاداعة بردي .

وعليه وبتاريخ 2042023 قامت فرقة القبض التابعة لقوة دعم المديرية بإلقاء القبض على المتهم وتم تسليمه إلى مركز شرطة سبها المدينة وبالتحقيق معه الاسم/ ا د ي ح / مواليد/2002 م/ مقيم / سبها الطيوري/ المهنة/ عاطل عن العمل/ ليبي// واعترف بما نسب اليه وتم احالته الى النيابة العامة .