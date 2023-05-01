استقبال طلبة جامعة بنغازي المشاركين في نهائيات بطولة العالم للروبوتات بأمريكا

العنوان-بنغازي

استقبل رئيس جامعة بنغازي، عز الدين الدرسي، بمطار بنينا الدولي طلبة الجامعة، من فريق «ليبوتكس سوبر» للروبوتكس الذي عاد من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حقق فوزاً كاسحاً بجائزة الحكام في نهائيات بطولة العالم للروبوتات.

وبحسب بيان الجامعة، رافق رئيس الجامعة بالمطار الدكتورة فاطمة الفلاح وأولياء الأمور، حيث منح رئيسُ الجامعة أعضاءَ الفريق دروعًا تذكارية، مُشيدًا بنجاح الفريق وتمثيلهم الرائع لليبيا في الخارج، ومؤكداً على أهمية دعم الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات الدولية وتحقيق الإنجازات العلمية وغيرِها.

وأعرب الدرسي عن تقديره واعتزازه بجهود الفريق وإنجازاتهم على المستوى الدولي، مشيراً إلى أنهم يمثلون أيقونةً لكل طلبة الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق «ليبوتكس سوبر» للروبوتكس الفائز، يشمل عدداً من طلبة جامعة بنغازي من كلية الهندسة وتقنية المعلومات والطب البشري وفئات أخرى، حيث حصدوا الفوز بجائزة الحكام في نهائيات بطولة العالم للروبوتات، بـولاية «هيوستن» الأمريكية.

وتأهّل الفريق بالجائزة بعد فوزهم بالكأس في نيجيريا وتأهلهم للمباريات النهائية في أمريكا، حيث حقق الفريق الفوز رغم التحديات التي واجهتهم في رحلتهم لنهائيات بطولة العالم، ولعبهم بروبوت بديل نتيجة ضياع روبوتهم الأساسي أثناء الشحن خلال رحلة سفرهم لأمريكا.

كما أثنى رئيس جامعة بنغازي على الجهود المبذولة من قبل إدارة مطار بنينا الدولي وعلى رأسهم مدير المطار الأستاذ سعد المغربي.