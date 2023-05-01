إنقاذ 484 مهاجرا غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، (الاثنين) إنه جرى إنقاذ 484 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في بيان إنه “في الفترة من 23 إلى 29 أبريل 2023، جرى اعتراض 484 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا”.

وكشفت أنه “منذ بداية العام الجاري حتى الآن، أُنقذ 4819 مهاجرا غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا”، مضيفة أن 505 مهاجرين غير شرعيين لقوا حتفهم وفُقد 319 آخرون قبالة الساحل الليبي على طريق وسط البحر المتوسط في عام 2023.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في البيان أنه في عام 2022، أُنقذ ما مجموعه 24684 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، وتوفي 525 مهاجرا وفُقد 848 آخرون قبالة الساحل الليبي على طريق وسط البحر المتوسط.

وبسبب انعدام الأمن والفوضى في البلاد منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، يختار العديد من المهاجرين، معظمهم من الأفارقة، عبور البحر الأبيض المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية انطلاقا من ليبيا. /نهاية الخبر/