مجلس النواب يهنئ عمال ليبيا بعيد العمال

العنوان-طبرق

هنأت رئاسة وأعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، كافة عُمال ليبيا بكافة شرائحهم بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وتقدم المجلس بالشكر والامتنان إلى من يبذلون الجهد والعطاء في شتى مجالات العمل لبناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه وازدهاره وأن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

ونظم مجمع الحديد والصلب في مدينة مصراتة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بحضور وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، وعدد من المسؤولين ووكلاء الجهات الرسمية. كما هنأت مؤسسات حكومية العمال بعيدهم الذي يوافق الأول من مايو.