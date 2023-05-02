| منظمة الهجرة: إنقاذ 484 مهاجرًا غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا

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2023/05/02 على الساعة 01:52

: قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، إنه جرى إنقاذ 484 مهاجرًا، بينهم نساء وأطفال، وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي. وأضافت المنظمة في بيان لها إنه “في الفترة من 23 إلى 29 أبريل 2023، جرى اعتراض 484 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا”.

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة أنه “منذ بداية العام الجاري حتى الآن، أُنقذ 4819 مهاجرا غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا”، مضيفة أن 505 مهاجر غير شرعي لقوا حتفهم وفُقد 319 آخرون قبالة السواحل الليبية على طريق وسط البحر المتوسط في عام 2023.

وأوضحت المنظمة في بيانها أنه في عام 2022، أُنقذ ما مجموعه 24684 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، وتوفي 525 مهاجرا وفُقد 848 آخرون قبالة سواحل ليبيا على طريق وسط البحر المتوسط.