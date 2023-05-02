نصية يشارك في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي

الوطن|رصد

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي عبدالسلام نصية في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف من تنفيذ توصياتها في الاجتماع السابق، كما تم خلال الاجتماع طرح مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم العربي، بالإضافة إلى تقارير متابعة التحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.