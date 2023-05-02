| اعتقال نشطاء ومقتل مدنيين وانتشال جثث مهاجرين.. حصيلة شهر أبريل

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2023/05/01 على الساعة 22:49

: أفادت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، اليوم الاثنين، أنها رصدت، خلال شهر أبريل 2023، اعتقال ستة نشطاء في بنغازي وسرت ومقتل مدنيين خلال اشتباكات الزاوية، إضافة إلى انتشال 75 جثة تعود لمهاجرين وإنقاذ 90 آخرين في شواطئ ليبيا المختلفة.

وأضافت المنظمة، في تقريرها الشهري، أنه تم “اعتقال ناشط من قبل جهاز الأمن الداخلي بنغازي، قبل أن يخلى سبيله بعد ساعات في ذات اليوم، وأعيد اعتقاله من منزله في اليوم التالي 7 أبريل بواسطة مسلحين تابعين لكتيبة طارق بن زياد، واقتادوه الى مكان مجهول وانقطع اتصاله مع أسرته، وقد أخلي سبيله بعد 7 أيام بتاريخ 15 أبريل”.

وتابعت المنظمة أنه تم “انتشال جثتين اثنين تعود لمهاجرين من الجنسية المصرية وإنقاذ 6 آخرين من قبل الهلال الأحمر الليبي بعد غرق مركبهم قبالة ساحل امساعد قرب الحدود الليبية المصرية” و”انتشال ستة جثث يشتبه أنها تعود لمهاجرين من جنسيات مختلفة من على شاطئ البحر بمدينة صبراتة” و”انتشال سبعة عشر (17) جثة يشتبه أنها تعود لمهاجرين من جنسيات آسيوية عثر عليهم على شاطئ صبراتة بعد غرق مركبهم الذي كان متجه الى أوروبا”.