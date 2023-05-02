البكوش: اتحاد المغرب العربي يسعى إلى المساهمة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي في ليبيا

الوطن|رصد

قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش إن جميع مبعوثي الأمم المتحدة السابقين إلى ليبيا توصلوا إلى تواريخ عديدة لإجراء الانتخابات لكن لم تحترم بسبب الظروف التي لم تنضج.

وأكد البكوش في تصريحات صحفية، أن اتحاد المغرب العربي يسعى إلى المساهمة في إنجاح الاستحقاق ومراقبته، لافتًا إلى أن بعض الأحداث دائمًا ما كانت تعيق مسألة الانتخابات.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المغرب العربي “لن نفقد الأمل في توصل ليبيا إلى حل، وأن يكون الحل ليبيًا ليبيًا وبدعم مغاربي في المقام الأول وتحت مظلة الأمم المتحدة“.