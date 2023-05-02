وزارة العمل بالحكومة الليبية تحتفي بعمال ليبيا

الوطن| رصد

زار وزير العمل والتأهيل، بالحكومة الليبية، عبدالله ارحومة، جهاز استثمار مياه النهر الصناعي المرحلة الوسطى، احتفاء بعمال ليبيا بمناسبة يوم العمال العالمي.

وأكد ارحومة أهمية الدور الذي يؤديه العمال في خدمة الوطن، مشيراً إلى أنه قد تم إختيار النهر الصناعي نموذجاً لكل العمال في ليبيا بإعتباره أحد الانجازات، ومن المشاريع الحيوية التي تقدم الخدمات لكل المدن الليبية، ولكونه يضم مختلف التخصصات المهنية والعمالية والهندسية.

وجال الوزير رفقة العاملين بالجهاز، في مختلف أقسام المشروع بالإضافة لخزان القرضابية ومشروع الأبقار والدوائر الزراعية مستمعاً إلى شرح عن سير العمل به والصعوبات التى تواجههم.