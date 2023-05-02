حملة لإزالة العشوائيات وضبط الباعة الأجانب في طرابلس

الوطن| رصد

قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، أن حملة إزالة العشوائيات بالفضاءات العامة، بدأت منذ يومين، واستهدفت طرابلس وعدداً من المدن الليبية.

وأشار الناعم في تصريحات، إلى أنها استهدفت الباعة الأجانب بناء على قرار حظر البيع والتملك واستئجار المحلات للمصلحة الشخصية، إضافة إلى الفضاءات العامة التي تستغلها العمالة الأجنبية للاستفادة الشخصية، مشيراً إلى إمكانية ترخيص الباعة في الفضاءات العامة ضمن أماكن وأوقات محددة.

وأكد أن كل من استغل الفضاء العام وسبب عرقلة في الحركة المرورية وأتلف الطرق والممتلكات العامة، سيوقف نشاطه وستتخذ في حقه الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الحملة ستمتد إلى كل المدن الليبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن طريق الوحدات الأمنية المتواجدة بالمناطق.