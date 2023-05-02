أوحيدة يحذر من خطر العناصر المسلحة الفارّة من السودان

الوطن| رصد

حذر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، من الخطر المحدق بليبيا التي ستتحول إلى “ملاذ للعناصر المسلحة الفارة من الاشتباكات في السودان التي ستنقسم إلى مجموعات نهب وتهريب للبشر والوقود والجريمة المنظمة”.

وقال أوحيدة في تصريحات، إنه لا يتوقع قدوم لاجئين سودانيين إلى ليبيا بفعل بعد المسافة الفاصلة بين مركز الصراع في العاصمة الخرطوم ودارفور التي تعد المدينة السودانية الأقرب لمدينة الكفرة الليبية، حيث تقدر المسافة بينهما بأكثر من 1500 كلم.

وأضاف أن المسافة الحدودية بين البلدين هي عبارة عن صحراء قاحلة لا حياة فيها، مما سيعرض حياة اللاجئين السودانيين لخطر الموت من التعب أو العطش أو الضياع.

وأشار إلى حصول نزاعات قبلية دموية في السودان ولم يتجه السودانيون خلالها نحو ليبيا، مرجحاً أن تكون موجات النزوح “تجاه مصر أكثر لأنها دولة مستقرة”.