الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية: نعمل بحرص للقبض على المجرمين

الوطن| رصد

ردت الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية، على البلاغات عن المتهمين من أهالي المجني عليهم ومن تم قتلهم بأيد “غير شريفة كثيرة” وتساؤلاتهم حول التوقف عن ملاحقة القتلة.

وأكدت الغرفة في بيان، أنها لا تزال تعمل بحرص للقبض على المتهمين على مدار الساعة، داعية الجميع لإصلاح وضع المدينة، كل ضمن اختصاصه بدلا من إلقاء اللوم على الغرفة.

وأوضحت لأنه على جهاز مكافحة المخدرات التحرك نحو مروجي المخدرات وأوكارهم، وعلى المؤسسة وشركة البريقة متابعة المحطات التابعة لهم لحل الأزمة، وعلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التحرك فورا لمتابعة الهجرة والحد منها وحماية المدينة، وعلى جهاز الحرس البلدي أن يتحرك تجاه الطريق العام ومصادرة المواد التي تباع عليه علنا والقبض على البائعين.

وأكدت الغرفة “نحن خدم نساند من أراد المساندة فقط لأجل المواطن والمدينة، ويجب على كل مصلحة أو جهاز بعدم السماح لغيره بتجاوز اختصاصاته حتى لا يحدث تصادم بينهم”

وأضافت “رأينا في السابق بعض الأعمال التي تختص بها أجهزة مخصصة ولم تقم بأعمالها وطالب مسؤولوها مديرية الأمن بالتدخل مثل المصارف والمدارس أثناء الإمتحانات ومحطات الكهرباء وغيرهم، وكان رجال الأمن في الموعد والكل لاحظ وجودهم في الموعد، والأصل هو وجود جهاز حرس المنشآت التعليمية، وجهاز حرس الأهداف الحيوية وجهاز الشرطة الكهربائية”

وأعربت عن أملها في أن لا يزج الجميع بالمديرية والغرفة الأمنية المشتركة في التدخل في اختصاصات الأجهزة والمصالح المكلفة والمختصة بأعمالها، وعدم سلخها عن اختصاصها الأصيل أسوة بالمصالح والأجهزة الأخرى.