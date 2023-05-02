وحدة إطفاء سيدي علي تخمد حريقين في الكويفية وسيدي خليفة

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تمكن، فريق الإطفاء بوحدة الدفاع المدني سيدي علي التابع لهئية السلامة الوطنية، فجر اليوم الثلاثاء، من إخماد حريقين اندلعا أحدهما في أشجار نخيل بمنطقة الكويفية والآخر بمزرعة مواطن في سيدي خليفة شرقي بنغازي.

وقال مكتب الإعلام بالوحدة إن عملية إخماد الحريق بالوادي استمرت لنحو 4 ساعات. ولم يذكر المكتب حدوث إصابات بشرية جراء الحريق.

وكتب المكتب: “اليوم الثلاثاء الموافق2023.05.02 الساعة الواحدة صباحا.. إخماد حريق بمنطقة الكويفية شبّ في أشجار نخيل بالوادي.. استمرت عملية الإخماد ما يقارب الأربع ساعات”.

كما تمكن فريق الإطفاء بالوحدة كذلك من إخماد حريق مساء يوم الإثنين داخل مزرعة مواطن واقعة على طريق “الحنش” بمنطقة سيدي خليفة.

وكتب المكتب الإعلامي لوحدة الدفاع المدني سيدي علي: “اليوم الإثنين الموافق 2023.05.01 عصرا.. إخماد حريق بمزرعة مواطن بطريق الحنش بمنطقة سيدي خليفة”.