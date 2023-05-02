بويصير: “صنع الله” نظيف وغيّور على ثروة شعبه

أشاد محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، بالرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله واصفا إياه بـ “الرجل النظيف والغيور على ثروة الشعب”. على حد وصفه.

وقال بويصير، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “قولوا ما شئتم فى «صنع الله» ولكنه نظيف وغيور على ثروة شعبه”. بحسب كلامه.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت في بيان أمس الإثنين، أنها “ستلاحق، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، قضائياً في الداخل والخارج بعد نشره إشاعة عن دعمها لحميدتي في السودان”.

وقال البيان: “أحد النشطاء نشر خبرا مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير”.

وأضاف؛ “ننفي هذا الخبر ونؤكد أن مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميًا ولا تكفي حتي الواحات المجاورة”.

وختم البيان؛ “نتعهد برفع دعاوى قضائية محليًا ودوليًا ضد ناشر الخبر وذلك صوناً لسمعة المؤسسة والدولة الليبية، نؤكد التزامنا بالمعايير المهنية في أداء عملنا وتركيزنا على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ الخطط الطموحة في زيادة الإنتاج”.