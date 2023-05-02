غرفة طوارئ في بلدية الكفرة الليبية لمتابعة الأوضاع في السودان

قرر عميد بلدية الكفرة، تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان، من بينها حالات النزوح، واتخاذ الإجراءات حيال أي مستجدات طارئة.

وحسب قرار رقم 12 لسنة 2023، المنشور عبر صفحة البلدية على “فيس بوك”، الاثنين فإنّ من مهام الغرفة وضع الاستراتيجيات لمواجهة الطوارئ ومتابعة حالات النزوح لتقديم المساعدات والخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على استقبال البلاغات وتوجيهها إلى الجهات المختصة.

إضافة إلى ذلك فإن الغرفة من مهامها دراسة التقارير الدورية التي ترفع للجنة من الجهات المعنية بخصوص المعوقات التي تحول دون التعامل الأمثل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات ووضع حلول مناسبة لها.

وتعقد غرفة الطوارئ التي يرأسها عضو المجلس البلدي مسعود عبدالله، وعضوية مؤسسات أمنية وخدمية وأهلية أول اجتماعاتها اليوم الثلاثاء.