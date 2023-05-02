المركز الوطني للارصاد الجوية يتوقع تراجع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين

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توقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن تراجع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين على مناطق الشمال بينما تكون مرتفعة نسبيأ على أقصى الجنوب.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق الساحلية مابين (20-26)مْ، ومابين (32-38)مْ على مناطق الوسط والجنوب تصل يوم الغد إلى (40)مْ على بعض مناطق الجنوب الشرقي.

وأضاف أن بعض المناطق الشمالية ستشهد تكاثرا للسحب من حين لاخر على مع احتمال بسيط لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع ايضاً ان تنشط الرياح أحياناً على مناطق الواحات والجنوب الشرقي مثيرة للأتربة والرمال.