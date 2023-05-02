الأرصاد تقول إن هناك احتمال بسيط لسقوط أمطار على شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن هناك احتمالًا بسيطًا لسقوط أمطار على بعض مناطق شمال شرق ليبيا وظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

يأتي ذلك بينما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال أحيانا على المنطقة ومناطق الواحات والجنوب الشرقي.

وأضاف المركز، أن هناك تراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال، بينما تكون مرتفعة نسبيًا على أقصى الجنوب.

وذكر أن درجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق الساحلية ما بين 20 و26 وما بين 32 و38 على مناطق الوسط والجنوب، لافتًا إلى أنها ستصل يوم الغد إلى 40 مئوية على بعض مناطق الجنوب الشرقي.