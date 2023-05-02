سهيل الغرياني: مات القذافي سيء السمعة وبقي صيت دار الإفتاء بين الناس

هاجم سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة «التناصح»، الراحل معمر القذافي، واصفا إياه بسيء السمعة، قائلا: “مات القذافي سيء السمعة وبقي صيت دار الإفتاء بين الناس”، على حد قوله.

وقال سهيل في منشور عبر «فيسبوك»: “الشيخ المفتي يحكي ما حصل مع فضيلة الشيخ الطاهر الزاوي المفتي السابق في عهد القذافي، مات القذافي وبقي صيت الشيخ الطاهر رحمه الله وذكره بين الناس خالدا، وصيت القذافي سيء السمعة خالدا في هذه الدنيا”، بحسب تعبيره.

وأضاف “جاء السراج ومن معه في المجلس الرئاسي وكانوا هم من تبوأ إثم أول حكومة بعد الثورة حاربت دار الإفتاء، وها هو قد رحل ومن معه، وبقي صيت الدار ومشايخها بين الناس وعرفوا المفسد من المصلح، ومن صدق ونصح الأمة ومن خانها وغشها”، وفقا لحديثه.

وتابع “اليوم حكومة الوحدة الوطنية في امتحان، فهل ستسمح ببقاء موظف لديها على رأس هيئة أوقافها بقية عهد المفسد السراج ومن معه، ويمتهن سب شيوخ دار الإفتاء وعلمائها ويمسخ هوية البلد وهوية مساجدها على خلاف ما تعارف عليه أهل البلد؟، المثال قائم من السابقين، فإما الصيت الحسن وإما خلاف ذلك، ومن أراد الله بقاء صيته بالخير وفقه لذلك ويسره له”، على حد تعبيره.