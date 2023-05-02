مستمرون في تقديم الدعم لكم وأنتم في سُلّم أولويات عمل الحكومة

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إن الحكومة تضع العمال الليبيين في سُلّم أولياتها، مثمنًا دورهم في النهوض بليبيا.

جاء ذلك بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يحتفى به يوم 01 مايو من كل عام.

وهنأ الدبيبة عمال ليبيا بالمناسبة، وقال: “نشدّ على أيديكم، ونثمن مجهوداتكم في النهوض ببلدنا الغالي ليبيا، ولتعلموا أننا مستمرون في تقديم الدعم لكم، وأنكم في سُلّم أولويات عمل الحكومة، فأنتم صناع المستقبل”.

وأضاف: “واجبنا تجاه أبناء وطننا ليبيا العاملين في بنائها ونهضتها؛ لا يقف عند التهنئة بالذكرى السنوية فقط، إنما يكون الاحتفاء بهم بما نقدمه لهم من حقوق وامتيازات تكافئ جهدهم وعرقهم”.

وبالمناسبة كرّم الدبيبة، الإثنين، عدد من العاملين في شركات الخدمات العامة بمدن ليبية عدة، من ليبيين ومغتربين، وفق ما ذكر مكتبه.

ويحتفل العالم في يوم العمال العالمي في يوم 1 مايو وهو يوم عطلة رسمية في كثير من البلدان من بينها ليبيا.