ليبيا – أكد رئيس شركة الخدمات العامة طرابلس محمد بن إسماعيل الحدائق العامة مستغلة من قبل ” بلطجية ” لإجبار من يريد الجلوس بالحدائق على دفع النقود.

بن إسماعيل وفي مقابلة مع قناة “فبراير”، قال:” لا نعلم نحن نتعامل مع أي طبقة، هل هي نكابة بالدولة والحكومة أم تكسير مجاديف أم نكاية في الناس”.

وجدد بن إسماعيل اعتذاره خبر لكل من شاهد مقطع حديقة الكبير عن الحركات والألفاظ النابية التي تفوه بها.

Shares

The post بن إسماعيل: الحدائق العامة مستغلة من قبل بلطجية لإجبار المواطنين على دفع النقود first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية