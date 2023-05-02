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بن إسماعيل: الحدائق العامة مستغلة من قبل بلطجية لإجبار المواطنين على دفع النقود

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس شركة الخدمات العامة طرابلس محمد بن إسماعيل الحدائق العامة مستغلة من قبل ” بلطجية ” لإجبار من يريد الجلوس بالحدائق على دفع النقود.

بن إسماعيل وفي مقابلة مع قناة “فبراير”، قال:” لا نعلم نحن نتعامل مع أي طبقة، هل هي نكابة بالدولة والحكومة أم تكسير مجاديف أم نكاية في الناس”.

وجدد بن إسماعيل اعتذاره خبر لكل من شاهد مقطع حديقة الكبير عن الحركات والألفاظ النابية التي تفوه بها.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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