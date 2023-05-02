بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الثلاثاء 02 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 02 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال بينما تكون مرتفعة نسبيأ على أقصى الجنوب, حيث تتراوح على أغلب المناطق الساحلية مابين (20-26)مْ، ومابين (32-38)مْ على مناطق الوسط والجنوب تصل يوم الغد إلى (40)مْ على بعض مناطق الجنوب الشرقي.

ووفقاً للتقرير تكاثر للسحب من حين لاخر على شمال ليبيا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع ان تنشط الرياح أحياناً على مناطق الواحات والجنوب الشرقي مثيرة للأتربة والرمال.

والله اعلم.