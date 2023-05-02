رئيس اتحاد الفلاحين: نحذر من اختفاء البصل من الأسواق

حذر رئيس اتحاد الفلاحين في ليبيا أحمد أبو حلالة، من اختفاء البصل من الأسواق.

وقال أبو حلالة، إن محدودية الإنتاج المحلي من البصل هي سبب تهديد وجوده في الأسواق، موضحًا أن “مساعي الاستيراد من الجزائر وتونس فشلت”.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار البصل في ليبيا قفزت بنسبة 300% خلال شهر فبراير بالمقارنة مع سعرها خلال شهر يناير، وفبراير للعام الماضي.

كما أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتغطية متطلبات السوق وأن سعر الكيلو وصل إلى ثمانية دينارات، ما يعادل 1.66 دولار خلال الشهر الماضي.

ويقدر إنتاج ليبيا من البصل بنحو 235 ألف طن سنوياً وفق بيانات مركز البحوث الزراعية.

وكان المهندس عضو لجنة الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة بحكومة الوحدة المؤقتة، شرف الدين محمد، قد صرح في وقت سابق، إن الأزمة “ترجع إلى نقص السلعة في السوق، كما أن الإنتاج المحلي بسيط جد.ً

وختم موضحًا أن “حملات مركز الأغذية ضد التجار ومصادرة البصل المصري خلال الفترة الماضية أديا إلى غلاء الأسعار، كما أن هناك عزوفاً عن زراعة البصل خلال السنوات الأخيرة، نظراً لارتفاع كلفة السماد واليوريا التي يشتريها الفلاح من السوق الموازي بالإضافة إلى غلاء أجرة العمالة”.