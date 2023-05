ليبيا – كشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني،عن مصير مشاريع إعمار مدينة تاورغاء ووعود حكومة الدبيبة بالخصوص.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :”وردني الكثير من الاستفسارات الممزوجة بالحيرة والغضب عن مصير إعمار تاورغاء، ووعود الحكومة بالخصوص، ويبدو أن الدافع لهذا التوجس هو شعور الأهالي بتأخر البدء في الإعمار ومشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالدعم للحملة الانتخابية لرئيس تركيا الحالي ماديا ومعنويا “.

وواصل الشيباني حديثه:” أنا لن أقف عند هذا الأمر بل نتعداه إلى التأكيد بأن كافة الإجراءات الإدارية والفنية قد اكتملت وسيتم حفل التدشين للشروع في العمل في الفترة القريبة القادمة بتاورغاء، ولعله بحضور رئيس الحكومة لتنطلق بعدها الأعمال المطلوبة”.

أما فيما يتعلق بالتعويض، أوضح الشيباني أن أغلب المكاتب الهندسية المكلفة بالحصر وتقييم الأضرار سُلمت أعمالها ولم يتبق منها إلا القليل، موجهًا شكره لكافة الجهات ذات العلاقة على المجهودات المخلصة المبذولة في هذا الشأن.

The post الشيباني يكشف عن مصير مشاريع إعمار مدينة تاورغاء ووعود حكومة الدبيبة بالخصوص

