بمشاركة ليبيا.. لجنة بالبرلمان العربي تبحث الاستثمار في الطاقة النظيفة

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي عبدالسلام نصية في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه تم خلال الاجتماع طرح مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم العربي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تقارير متابعة التحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وخلال الاجتماع صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، كما تم استعراض الموقف من تنفيذ توصياتها في الاجتماع السابق.