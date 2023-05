بمناسبة عيد العمال.. الدبيبة: مستمرون في تقديم الدعم لكم وأنتم في سلّم أولويات عمل الحكومة

ليبيا – هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عمال ليبيا بمناسبة عيد العمال السنوي.

الدبيبة وجه حديثه خلال تكريمه عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة بمدن ليبية عدة من ليبيين ومغتربين قائلاً “إننا نشدّ على أيديكم، ونثمن مجهوداتكم في النهوض ببلدنا الغالي ليبيا”.

وتابع “ولتعلموا أننا مستمرون في تقديم الدعم لكم، وأنكم في سلّم أولويات عمل الحكومة، فأنتم صناع المستقبل”.

