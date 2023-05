صورة لـ”وجبة” إحدى رحلات الخطوط الليبية تثير تفاعلًا، والشركة ترد: لسنا مسؤولين

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوجبة تتضمن “قطعة جبن، وخبز، وعصير” قدّمتها شركة “الخطوط الجوية الليبية لركابها في إحدى رحالاتها، منتقدين خدمة الطعام التي تقدمها الشركة.

وفي ردّ على ذلك، قالت الخطوط الجوية إنها ليست مسؤولة عن تجهيز وجبات الركاب، موضحة أنها ملزمة بالتعامل مع “الشركة الليبية للتموين”، وفق قولها.

ونقلت الجوية الليبية أمس في بيان لها، عن شركة التموين أنها تعاني أوضاعًا مادية صعبة بسبب ديون متراكمة عليها منذ سنوات، مضيفة أنه ليس بإمكانها تقديم خدمات أفضل، وفق البيان.

وفي ختام بيانها، أفادت الخطوط الجوية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي “إذا استمرت شركة التموين في تقديم هذا المستوى المتدني من الخدمات”

وكانت الشركة أعلنت أواخر فبراير الماضي توحيد إدارتيهما في بنغازي وطرابلس، بعد سنوات من الانقسام الإداري جراء التشظي السياسي الدائر في البلاد منذ عام 2014.

