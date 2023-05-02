الطقس في ليبيا.. أجواء حارة والحرارة تصل لـ 38 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا، بينما تكون مرتفعة نسبيا على أقصى الجنوب.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.درجات الحرارة، تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء غائمة جزئيا إلى غائمة كليا بالسحب مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على بعض المناطق، ودرجات الحرارة بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من مساء اليوم.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 34 و38 درجة مئوية، بينما لا تتجاوز 32 درجة مئوية على غدامس، والحمادة، والجفرة، وتسجل تراجعا غدا.

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وأخيراً (الواحات- السرير -تازربو -الكفرة)،

فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا.