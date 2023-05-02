سفير ألمانيا يدعو للاحتفاء بالدور الحاسم للمرأة في المجتمع

دعا سفير ألمانيا لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية إلى الاحتفاء بالدور الحاسم للمرأة في المجتمع.

وبين سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” أن نائبته أنيكا أنجلس شاركت في الاحتفال بيوم المرأة الليبية الأسبوع الماضي قائلا “من الجيد دائمًا رفع مستوى الوعي بالإنصاف والاحتفاء بالدور الحاسم للمرأة في المجتمع” مضيفا “مبروك للسيدات رانيا الخوجة، رفيعة العبيدي، حواء عادل و ليلي الاوجلي”.

وفي سياق منفصل أكد سفير ألمانيا أن نائبته زارت أيضا مركز أبحاث ودراسات الطاقة الشمسية في تاجوراء قائلا “ليبيا لديها إمكانات كبيرة للطاقات المتجددة. حيث يمثل تغير المناخ وحماية بيئتنا تحديات وجودية لنا جميعًا – فلنتأكد من معالجة ذلك معًا”.