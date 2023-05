فؤاد: الناس تطالب بعزل رئيس الأوقاف والمشري يقوم ببيع ما تبقى من كرامة ليبيا وحريتها

ليبيا – قال المحلل السياسي محمد فؤاد الموالي للمفتي المعزول الغرياني، إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، يقوم ببيع ما تبقى من كرامة ليبيا وحريتها في مصر.

فؤاد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف :” بينما يطالب الناس بعزل رئيس الأوقاف وبينما الزاوية على صفيح ساخن، يقوم خالد المشري ببيع ماتبقى من كرامة ليبيا وحريتها في مصر”.

وواصل فؤاد حديثه:”للأسف لا يوجد من يستطيع إيقاف إخوان التنازل والانبطاح كوبري العسكري”.

