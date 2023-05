القاهرة تحذر حفتر من دعم قوات “حميدتي” بالسودان، حسب “العربي الجديد”

قالت صحيفة “العربي الجديد”، إن وفداً أمنيًّا مصريًّا رفيع المستوى حذر حفتر من انخراطه في دعم قوات الدعم السريع “الجنجويد” بقيادة “حميدتي” خلال زيارة أجراها إلى المنطقة الشرقية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن حفتر أبلغ المصريين أنه غير مسؤول عن أي دعم تقدمه مجموعة فاغنر في ليبيا لـ”حميدتي”، موضحًا أنه ليست له سلطة عليهم.

وذكرت الصحيفة أن القاهرة قدمت معلومات إلى حكومات غربية بشأن انتقال قوات تابعة لشركة “فاغنر” من ليبيا إلى السودان لدعم “حميدتي”.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات التي قدمتها القاهرة تتضمن نقل فاغنر لمعدات عسكرية نوعية ومنظومة دفاع جوي “بانتسير” من ليبيا إلى قوات “حميدتي”، إلى جانب وصول مجموعة من المقاتلين السوريين التابعين لها قادمين من سوريا.

وأضافت الصحيفة أن القاهرة أعربت خلال اتصالات رفيعة مع أطراف غربية عن قلقها إزاء اتفاق جرى بين فاغنر و”حميدتي”، لتوسيع وزيادة نشاط المجموعات المسلحة التابعة للأولى ولدعم قوات الدعم السريع.

يأتي هذا فيما ذكرت صحيفة “ذا أوبزرفر” التابعة لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن حفتر يحاول إخفاء حوالي 10 آلاف برميل من النفط يوميا، من شركة حكومية لإعادة تكريرها في “مصفاة السرير” بجودة عالية ونقلها عبر شاحنات إلى السودان، لصالح قوات الدعم السريع “الجنجويد”، والتي تقاتل بقيادة “حميدتي” ضد الجيش السوداني بقيادة الجنرال “عبدالفتاح البرهان”.

من جهتها نفت المؤسسة الوطنية للنفط الأخبار المتداولة عن دعمها أحد أطراف الصراع في السودان عبر مصفاة السرير الواقعة جنوب شرق البلاد.

وكانت شبكة “سي إن إن” كشفت خلال تحقيق عن دعم خليفة حفتر لقوات الدعم السريع السوادنية في صراعها مع الجيش السوداني رغم نفيه الانحياز لأي طرف في الصراع الدائر، وفق مصادر للشبكة.

واستند تحقيق الشبكة إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية تنقّل طائرة روسية بين قاعدتي “الجفرة والخادم” الجويتين وتستخدمهما “فاغنر”، “ما يفسر التعاون بين حفتر وروسيا لدعم قوات الدعم السريع حتى قبل اندلاع العنف الدائر”، وفق الشبكة.

فيما نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة قولها إن حفتر أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية لقوات الدعم السريع في السودان الاثنين الماضي ضمن المواجهات الحالية مع الجيش السوداني.

المصدر: العربي الجديد + صحيفة الغارديان البريطانية+ سي إن إن + وول ستريت جورنال

