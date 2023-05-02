وزارة الداخلية الليبية تؤكد استمرار العمل بمركز شرطة غريان

ردت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، على مقطع فيديو تداولته عدة صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه شخص خلو مركز شرطة غريان من أعضاء الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، اتضح أن صاحب المقطع شرطي تابع للمركز ذاته ويحاول تشويه هيئة الشرطة بخلاف الواقع.

ونوهت إلى ضبط هذا الشخص وإحالته إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

ولقي المقطع المصور انتشارا في صفحات التواصل الليبية.

وعقب ذلك صدرت تعليمات عن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفرع الإدارة بالجبل الغربي للانتقال إلى مركز شرطة غريان للوقوف على مجريات الأحداث والتحقيق في الواقعة.

وجرى الاستماع للإجراءات التي تولاها مساعد مدير الأمن بمديرية أمن غريان وجمع المعلومات عن الشخص الذي قام بالتصوير وإرسال مقطع الفيديو إلى عدة صفحات لنشره.