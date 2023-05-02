وصول معدات لمحطات كهرباء شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس

الوطن| رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول معدات وقطع غيار جديدة خاصة بمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس، موردة من شركة «GE» الأميركية، لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن مطار معيتيقة الدولي استقبل أمس الأحد 47 طردًا موردًا من الشركة الأميركية لصالح المحطات الثلاثة، بإشراف ومتابعة إدارة التسريح الجمركي.

وأوضحت أن الشحنة تأتي في إطار الجهود المتواصلة من الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء محطات التوليد وزيادة أدائها الإنتاجي.