ليبيا تشارك في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان العربي

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي أبو صلاح شلبي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال الاجتماع عرض المسودة الأولى لمشروع تقرير حالة حقوق الانسان في العالم العربي في العام الماضي ومسودة مشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال ومذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد آلية عمل عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل على تمكينهم من العودة لأوطانهم الأصلية.

وتضمن جدول أعمال اللجنة التصديق على محضر الاجتماع السابق وكذلك الموقف من تنفيذ توصيات اللجنة.