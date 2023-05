الكبير: حسم خلاف شرطي ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لن يكون إلا باتفاق بين صالح والمشري

ليبيا – رأى الكاتب والباحث السياسي، عبد الله الكبير، أن حسم الخلافات حول شرطي ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لن يكون إلا باتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري،مرجحًا أن لقاء صالح والمشري يأتي للترتيب لانعقاد اجتماعات لجنة 6+6، التي لم تعلن عن أي جدول زمني لأعمالها حتى الآن.

الكبير وفي تصريح لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن هدف هذه اللقاءات ليس إجراء الانتخابات وإنما محاولة للمماطلة والتمديد.

ولفت إلى جانب آخر يتصل بهذه اللقاءات، ويتعلق بعودة التدخلات الإقليمية والدولية في مسار الانتخابات بعيدا عن بعثة الأمم المتحدة مثل استمرار رعاية القاهرة للقاءات صالح والمشري، وكذلك عزم باريس عقد لقاء يجمع بين القادة العسكريين من شرق وغرب البلاد وبين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ما يعني عودة التدخل الخارجي والإقليمي وفق مصالح كل دولة، وانفلات الأمور من يد البعثة الأممية.

وأشار الكبير إلى يقظة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لهذه التطورات، لافتا إلى أنه يعمل حاليا على الإعداد لتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتدخل إذا أخفقت لجنة 6+6 وربما تتدخل أيضا اذا ما أخرجت هذه اللجنة قوانين غير مقبولة ومثيرة للجدل، وذلك بوضع لمسات وتعديلات نهائية عليها لتكون مقبولة للجميع.

