هل تنجح لجنة (6+6) في إتمام الانتخابات الليبية قريباً؟

تتواصل مشاورات الليبيين حول إتمام القاهدة الدستورية للانتخابات، على أمل إتمامها خلال العام الجاري.

وتعول البعثة الأممية على نجاح مشاورات القاهرة، بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في إطار اللجنة المشتركة(6+6) المكلفة بالانتهاء من وضع القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو المقبل.

وفي حال نجحت اللجنة في التوصل إلى توافق نهائي وتام حول النقاط العالقة من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم الدعوة إلى انتخابات من شأنها إنهاء الفراغ السياسي الذي تعيشه ليبيا.

وتعقد لجنة (6+6) اجتماعها الرسمي بالقاهرة بداية من يوم غد الأربعاء، برعاية أممية للنظر في البندين المتعلقين بترشح العسكريين وحاملي الجنسيات المزدوجة، لتمهد الطريق لتنظيم الاستحقاق الرئاسي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقبل أيام تحدثت تقارير، عن عقد اجتماع سري بالقاهرة بين رئيسي مجلس النزاب عقيلة صالح ومجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ونفى مجلس الدولة انعقاد اجتماع بهذا الشأن، لكن تقارير أكدت أن الاجتماع انعقد بالفعل بين الطرفين.

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ومن بين الملفات العالقة بيني مجلس النواب والدولة ملف المناصب القيادية، العالق منذ يناير 2021، والذي سيسهم حله بشكل كبير في ضمان توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات لا سيما أن الأمر يتصل بالأجهزة الرقابية، ومنها جهاز الرقابة الإدارية، ومكافحة الفساد والهيئة المستقلة للانتخابات.

الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، قال إن جميع مبعوثي الأمم المتحدة السابقين إلى ليبيا توصلوا إلى مواعيد عديدة لإجراء الانتخابات، لكن لم تحترم بسبب الظروف، التي لم تنضج.

والأحد، دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لجنة (6+6) المشتركة مع مجلس الدولة بخصوص القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت.