مفوضية الانتخابات تحيي ذكرى ضحايا الهجوم الدامي على مقرها في 2018

أخبار ليبيا 24

أحيّت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية لمقتل 13 من موظفيها في هجوم إرهابي دموي على مقرها في طرابلس يوم 02 مايو 2018.

وقالت المفوضية في بيان: “تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة للواقعة الأليمة بالمفوضية، حيث استهدفت أيادي الغدر والخيانة مقر المفوضية في هجوم إرهابي في الثاني من مايو 2018، ارتقى فيه إلى رحمة الله عدد ثلاثة عشر شهيدا، سطروا بدمائهم ملحمة تضحية وفداء يسجلها التاريخ في أنصع صفحاته الوطنية”.

وأضاف البيان: أن “المفوضية وإذْ تمر عليها هذه الذكرى الأليمة تدعو الله بالرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار، وتجدد العزم على السير في طريق النضال من أجل تحقيق طموحات ثلاثة مليون ليبي وليبية قالوا كلمتهم من خلال التسجيل في سجل الناخبين مؤكدين في ذلك بأن صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء”.

واستيقظت طرابلس صباح يوم الأربعاء 02 مايو 2018 صوت على هجوم دموي استهدف مقر المفوضية الوطنية للعليا للانتخابات الواقع بمنطقة غوط الشعال.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليتها عن التفجيرين الانتحاريين في المقر الرئيسي في طرابلس، حيث بعد أن اقتحم “انغماسيين” المقر وفجرا نفسيهما بحزام ناسف داخل مقر المفوضية عقب اشتباكهما مع أفراد الأمن ونفاذ.